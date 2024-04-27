الوطني للأرصاد يحذر من سيول وأمطار غزيرة ورياح مثارة اليوم على 12 منطقة والدفاع المدني يحذر

تشهد منطقة الخليج هذه الأيام أمطار غزيرة وسيول لم تشهدها المنطقة من قبل، وأجرى المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية دراسة، جاء فيها أن المملكة شهدت هذا العام أكبر كمية أمطار، وذلك نتيجة التغيرات المناخية العالمية.

تحذير من الوطني للأرصاد حول طقس اليوم

وحول حالة الطقس اليوم والأمطار المتوقعة، قال الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، أن هناك 12 منطقة سوف تشهد أمطار غزيرة وسيول وتساقط لحبات البرد، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال، وجاءت المناطق التي ستشهد أمطار قوية اليوم السبت 27 أبريل 2024 وفق ما يلي.

منطقة مكة المكرمة. منطقة المدينة المنورة. منطقة الرياض. منطقة عسير. منطقة جازان. منطقة القصيم. منطقة حائل. منطقة نجران. منطقة الباحة. المنطقة الشمالية. الجوف. تبوك.

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ودعا الدفاع المدني السعودي كافة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية بضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التعرض لأماكن جريان السيول، وضرورة اتباع التعليمات الصادة من الجهات المختصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، حفاظاً على سلامة الجميع.