الوطني للأرصاد يحذر من رياح شديدة على المدينة المنورة

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم / ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

رياح شديدة-مصدر الصورة: المركز الوطني للأرصاد

أخذ الحيطة والحذر

وتبدأ الحالة الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وطالب المركز المواطنين والمقيمين في المنطقة بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المفتوحة والمرتفعات.

الطقس في السعودية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وذلك حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المركز أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وذكر أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة.

السحب الرعدية الممطرة

وتصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً من شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.