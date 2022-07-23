الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على تلك المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022، هطول أمطار رعدية غزيرة خلال تلك الساعات، والتي سوف تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، يصاحبها رياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وعسير وجازان والباحة.

الوطني للأرصاد وطقس اليوم

وأكد المركز على أن تأثير ها قد يمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، كما أنه توقع أيضاً تكون سحب رعدية ممطرة، تسبق برياح قوية نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض “صحراء الربع الخالي.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن ارتفاع درجات الحرارة العظمى تستمر على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة والمدينة المنورة، حيث حذر الجميع من التواجد في مناطق جريان المياه بالمناطق السابق ذكره.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن حركة الرياح السطحية على منطقة البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية، وتكون بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي، وكذلك الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي بالمنطقة.

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كما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي وكذلك الأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وبالنسبة لحالة البحر فتكون متوسطة إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون خفيفة إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

أما بالنسبة لحركة الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون شرقية إلى جنوبية شرقية، حيث تصل إلى سرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج يكون من نصف متر إلى متر، أما حالة الموج فتكون خفيفة.