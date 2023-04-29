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الوطني للأرصاد: تواصل هطول الأمطار الرعدية وزخات من البَرَد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة

محمد صفوت

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن الحالة الجوية، أنهُ سيستمر هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة التي ستتسبب في جريان السيول، مع زخات من البَرَد ورياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، كما يتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة ستؤثر على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية.

حالة الطقس في المملكة

الدمام والأحساء الأعلى حرارة والقريات وطريف أدناها

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توقعات حالة الطقس في المملكة خلال الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك

يتوقع تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم (السبت) أن تصل أعلى درجة حرارة عظمى في المملكة إلى 40 درجة مئوية في الدمام والأحساء، وإلى 38 درجة مئوية في جازان والصمان والتنهات وشرورة.

وبحسب التقرير، فإن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم هي 9 درجات مئوية في القريات، وتعد أدنى درجة حرارة في المملكة، تليها طريف بـ10 درجات، والباحة وأبها بـ11 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم في المملكة

حالة الرياح والموج طبقاً لتقرير الأرصاد

وفقًا للتقرير، تتحرك الرياح السطحية على البحر الأحمر بسرعة 20 – 40 كم/ساعة شمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية والوسطى، ويشهد البحر ارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويكون حالة البحر متوسط الموج، بينما تتحرك الرياح السطحية على الخليج العربي بسرعة 15 – 30 كم/ساعة جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وتتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 20 كم/ساعة، ويشهد البحر ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر.

محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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