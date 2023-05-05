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الوطني للأرصاد: تقلبات جوية من الجمعة حتى الثلاثاء وتحذيرات من هذه الأماكن

شيرين إحسان

حذر المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية تسود معظم مناطق المملكة بداية من اليوم الجمعة 5 مايو 2023 حتى الثلاثاء القادم.

الوطني للأرصاد: تقلبات جوية من الجمعة حتى الثلاثاء وتحذيرات من هذه الأماكن 3 5/5/2023 - 1:05 م

وأوضح المركز الوطني للأرصاد كما ذكر موقع “أخبار 24” أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة وتصاحبها رياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلو مترا في الساعة, مثيرة الأتربة و الغبار مع جريان للسيول وتساقط  البرد.

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المركز الوطني للأرصاد يحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية بعدة مناطق

الوطني للأرصاد: تقلبات جوية من الجمعة حتى الثلاثاء وتحذيرات من هذه الأماكن 1 5/5/2023 - 1:05 م

أمطار

أشار الوطني للأرصاد أن مناطق عسير, الباحة, جازان, نجران وأجزاء من منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداء من الجمعة حتى الثلاثاء, فيما تشهد أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ومعظم محافظات منطقة القصيم هطول أمطار رعدية خفيفة غلى متوسطة ابتداء من يوم الأحد حتى الثلاثاء.

الوطني للأرصاد: تقلبات جوية من الجمعة حتى الثلاثاء وتحذيرات من هذه الأماكن 2 5/5/2023 - 1:05 م

رياح

أشار المركز الوطني إلى أن مناطق الجوف و الحدود الشمالية وتبوك-خاصة الأجزاء الشرقية منها- ستتأثر بنشاط الرياح السطحية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلو في الساعة, مثيرة للأتربة والغبار مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية خلال يومي السبت و الأحد المقلين.

كما دعا إلى أخذ الحيطة و الحذر من التقلبات الجوية على المناطق التي نوه عنها, والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأدوية والسدود, وعدم السباحة فيها, والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

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شيرين إحسان

صحفية مصرية، عضو نقابة الصحفيين، بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، قسم صحافة، ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس، عضو جمعية كتاب البيئة والتنمية، مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية، عملت بالعديد من الصحف والمواقع المصرية.

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