الوطني للأرصاد: المملكة تشهد حالة طقس رعدية ماطرة مصحوبة بزخات من البرد اليوم الجمعة.

أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن المملكة سوف تشهد حالة طقس رعدية ماطرة مصحوبة بزخات من البرد، عبر التقرير الصادر عن حالة الطقس اليومية من المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة 19 مايو 2023، لذا دعونا نتطرق إلى تفاصيل أكثر عن الحالة الجوية الماطرة اليوم الجمعة، إضافة إلى المناطق التي سوف تشهد حالة الأمطار الشديدة خلال مجريات اليوم، وسرعة الرياح وحركة الأمواج بالمملكة.

تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس بالسعودية اليوم الجمعة

ومن جانبه فقد توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن حالة الطقس اليوم سوف تشهد تساقط الأمطار المتدرجة بين الغزيرة والمتوسطة.

وأوضح المركز أن فرصة هطول الأمطار الرعدية موجودة بشكل كبير، والتي من المحتمل أن تصل إلى حد السيول.

كما أشار المركز إلى احتمالية مصاحبة بعض زخات البرد ونشاط الرياح جنبا إلى جنب، مع هطول الأمطار.

وأضاف المركز أن هناك بعض المناطق التي سوف تشهد نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة والغبار.

والتي بدورها قد تحد من الرؤية العامة بتلك المناطق خلال اليوم الجمعة.

المناطق المتضررة من الحالة الجوية بناءً على تقرير الأرصاد

وبناءً على التقرير الناتج من المركز الوطني للأرصاد السعودية، فقد أوضح التقرير أن المناطق التي سوف تتضرر من الرياح المحملة بالغبار، والتي بدورها تحد من مستوى الرؤية العام بالطرقات، هي مناطق ” الرياض، والشرقية، وبعض مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة”، بينما تكون الرياح غير محملة بالأتربة في مناطق القصيم والمدينة المنورة والمناطق الشمالية، ونصح المركز الوطني للأرصاد كل مستخدمي الطرق بالمناطق متدنية الرؤية في مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية من ضرورة توخي الحذر وعدم الخروج وقت الذروة.

سرعة الرياح وحركة الأمواج اليوم الجمعة بالمملكة العربية السعودية