“الوطني للأرصاد” استمرار التقلبات الجوية وحالة ماطرة تستمر للخميس القادم في هذه المناطق

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار التقلبات الجوية في المملكة العربية السعودية، وتوقع المركز أن تستمر تلك الحالة الجوية من الغد الإثنين 13 نوفمبر وحتى يوم الخميس المقبل، حيث تسوء حالة من عدم الاستقرار في الطقس بالإضافة إلى الحالة الماطرة، وذلك على معظم مناطق المملكة العربية.

حالة الطقس في السعودية- المصدر سبق

وجه الوطني للأرصاد إلى أنه هناك توقعات بسقوط أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة تصل إلى 50 كيلومتر/ الساعة مثيرة للأتربة وذلك على المناطق التالية:

المنطقة المدن جازان جيزان، صبيا، أبو عريش، بيش، فيفا، الريث، الدائر، أحد المسارحة، فرسان، الطوال، صامطة، ضمد، الحرث، هروب العيدابي عسير أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، رجال ألمع، ظهران الجنوب، طريب الباحة الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد مكة المكرمة العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان الرياض العاصمة الرياض، الخرج، المزاحمية، رماح، مرات، الحريق

إضافة إلى ذلك حذر المركز إلى سقوط أمطار رعدية متوسطة ورياح بسرعة 60 كيلومتر/ الساعة تؤدي لجريان السيول وتساقط البرد، وذلك على مناطق:

الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد).

مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، أضم العرضيات، ميسان).

أشار تقرير المركز إلى هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة على مناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية والرياض وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء، ووجه المركز إلى أن تلك الحالة تستمر إلى منتصف الأسبوع المقبل داعيا الجميع إلى الجهات المعنية بخصوص الطقس والأحوال المرورية.