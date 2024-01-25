الوطنية للإسكان NHC تنهي مشاركتها بمنتدى مستقبل العقار بـ 6 إتفاقيات وبرنامج جديد

أنهت الشركة الوطنية للإسكان NHC تواجدها كشريكاً إستراتيجياً في”منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة 2024″، وذلك في الفترة من 22 حتى 24 يناير في فندق الفورسيزون بالرياض، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ ، ومشاركة واسعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

مراسم توقيع الإتفاقيات _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وتأتي مشاركة “الوطنية للإسكان” في المنتدى من خلال جناحها التفاعلي متعدد الأركان الذي استعرضت من خلاله أهم برامجها وخططها المستقبلية في قطاع العقار، ورؤيتها الإستراتيجية ودورها المهم في إثراء السوق العقارية، وذلك كونها الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية التي تتسم بمقومات جودة الحياة.

وفي نفس السياق أطلقت “الوطنية للإسكان” خلال مشاركتها في اليوم الأول من المنتدى “برنامج ركائز” الذي يهدف لدعم المحتوى المحلي في منظومة الإسكان وقطاع التطوير العقاري من خلال عدة مبادرات تسعى للمحافظة على المال المنفق داخل المملكة وبناء اقتصاد وطني مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية لتعظيم القوة الشرائية الوطنية، وذلك بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء، والمسؤولين.

وعلى أعقاب برنامج ركائز عقدت الشركة 6 اتفاقيات مع عددٍ من الجهات من القطاع الحكومي والخاص، حيث وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف التعاون على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مسار خاص بالبناء والتشييد، ومذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من أجل التعاون على برنامج توطين لتحقيق إحدى مستهدفات برنامج ركائز في تعزيز الكوادر الوطنية، وصندوق التنمية العقاري لتمويل المطورين، لتقديم التسهيلات التمويلية للمطورين العقاريين، ومصنع الفنار الذي سيركز على تدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة، بالإضافة إلى توقيع مذكرتي تعاون مع منصة تعميد للتمويل ومجموعة عصام خيري قباني للتعاون على تقديم الحلول التمويلية لشراء مواد البناء وتوفيرها.

وشهد المنتدى مشاركة عددٍ من قادة الوطنية للإسكان في مجموعة من الجلسات الحوارية المنعقدة؛ ألقوا الضوء فيها على القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط والحلول المبتكرة في قطاع العقار والفرص والتحديات التي تواجه القطاع، وماهي المدن موثوقة المستقبل والتحولات العمرانية والفرص المتنوعة في القطاع العقاري التي تخدم متطلبات الأسرة السعودية، بالإضافة إلى الحلول التقنية التي تسهّل رحلة تملك المواطنين.

وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان؛ محمد بن صالح البطي، خلال جلسته الحوارية عن فتح المجال أمام جميع شرائح المجتمع لحجز وشراء الوحدات السكنية في مشاريع الشركة الواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية دون اشتراط الدعم السكني، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف ضخ 600 ألف وحدة سكنية بضواحٍ ومجتمعات عُمرانية تتسع لأكثر من مليوني نسمة بحلول 2030.

وشارك الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان في مبادرة التطوع الاحترافي، الذي قدّم من خلالها استشارات فردية لعددٍ من روّاد الأعمال في مجال التطوير العقاري.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للإسكان ستقدم خلال العام الحالي 2024 أكثر من 88 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وستعمل على ضخ العديد من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال، تتضمن أبراج مكتبية وفندقية ومراكز تجارية، وترفيهية، وصحية، وتعليمية.