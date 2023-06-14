الوطنية للإسكان NHC: إطلاق ضاحية جديدة قرب البحر الأحمر وإتاحة تسجيل إهتمام المواطنين بها

شارك الحساب الرسمي لـ “الوطنية للإسكان NHC “، تغريدة على موقع التغريدات “تويتر”، كشف فيها عن قرب إطلاق أحدث الضواحي السكنية، وهي: ضاحية “سدايم” ويتم إقامتها في منطقة شمال أبحر بمدينة “جدة”، وذلك بهدف أن تصبح تلك الضاحية شريان الحياة لتلك المنطقة، علما بأنها تمثل استمرار لجميع الجهود التي يتم بذلها في مجال تنمية المعروض العقاري والعمل على توفير خيارات سكنية للمواطنين بجودة عالية وفي مواقع استراتيجية قريبة من المشاريع التي تمثل رؤية السعودية 2030 بالقرب من البحر الأحمر، وهذا ما سيعمل على استحداث معايير وأنظمة جديدة في السياحة المتجددة والتنمية المستدامة، كما إنها سوف تخلق فرص اقتصادية وثقافية واجتماعية غير محدودة.

مواصفات ضاحية سدايم

تصل مساحة ضاحية سدايم إلى ما يقدر بحوالي 3.8 مليون متر مربع.

سيتم بناء ما يزيد عن 8 آلاف وحدة سكنية.

عدد الأشخاص المقدر أن يتم استيعابهم في الضاحية هو: أكثر من 45 ألف نسمة.

تتميز الضاحية بتصاميم معمارية تم أخذها من الهوية الحجازية.

تجمع سدايم فيما بين جمال الطبيعة والمرافق الحديثة والمنتزهات الخضراء.

سوف تشكل سدايم نقلة مبتكرة للعيش في شمال أبحر.

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كلمة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان عن سدايم

وقد كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان الأستاذ “محمد بن صالح البطي”، أن فكرة إنشاء ضاحية سدايم، قد جاءت ضمن الخطط التي يتم وضعها بشكل مستمر لزيادة المعروض العقاري في مدينة جدة.

علما بأن ضاحية سدايم سوف تقدم مفهوم جديد لفكرة العيش قريبا من شاطئ البحر الأحمر، كما إن الشركة سوف تعمل من خلال تلك الضاحية على توفير حلول سكنية مميزة طبقا لأعلى معايير جودة الحياة، تتضمن كلا من : “مساكن عصرية ومرافق خدمية وتعليمية” وهو ما يساعد على منح سكان الضاحية المزيد من الراحة التامة والرفاهية المطلقة ورغد العيش.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان، تعمل دائما على تهيئة البيئة لجميع سكان الضواحي والمجتمعات التي تقوم بتنفيذها طبقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، ويتضمن أيضا المساحات الواسعة من المسطحات الخضراء والتشجير، وهو ما يساعد في جعل قطاع الإسكان أكثر ازدهاراً.

كم يتم تسجيل رغبات الإهتمام بضاحية سدايم؟

وقد أوضحت الوطنية للإسكان للسادة الراغبين في تسجيل الاهتمام في مشاريع ضاحية سدايم عن طريق الموقع الإلكتروني ، حيث تم إدخال كلا من:

اسم الثلاثي

رقم الهوية

رقم الجوال

حل احدى المعادلات الرياضية

مع ملاحظة بأنه يجب إدخال جميع الأرقام بالإنجليزية

موعد تدشين ضاحية سدايم؟

وقد أعلنت الشركة بأنه سيتم تدشين ضاحية “سدايم”، في خلال الربع الثالث من 2023م، وأنه سوف يتم الإعلان عن موعد طرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية.