الوزارة توضح كيفية تحديث البيانات في منصة جدارة 1444

يلجأ الخريجون في المملكة العربية السُّعُودية لتغيير بعض البيانات وتحديثها بواسطة المنصات الإلكترونية المختلفة، حيث تسمح منصة جدارة الإلكترونية في مساعدة الخريجين والخريجات بتحديث البيانات وتغيير المؤهلات والخبرات العلمية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كافة خطوات تحديث البيانات في منصة جدارة 1444، وشروط التسجيل في منصة جدارة 1444.

منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة

هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الخريجين لتسجيل بياناتهم ومؤهلاتهم العلمية للحصول على وظائف حكومية مختلفة حال توفرها، كما وتقدم المنصة قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص المسجلين سابقاً.

طريقة تحديث البيانات في جدارة 1444

يمكن للمسجلين في منصة جدارة تحديث بياناتهم أو إضافة مؤهل علمي جديد أو خبرات جديدة بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة.

جدارة. الضغط على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

أدخل رَقَم الهُوِيَّة الشخصية في الحقل المخصص لها.

اضغط على مربع تسجيل الدخول.

اضغط على قائمة البيانات الشخصية.

قم باختيار نوع البيانات المراد تغييرها.

اضغط على مربع تعديل، وإدخال البيانات الجديدة.

قم برفع الوثائق والثبوتيات التي تثبت تغير البيانات.

الضغط على حفظ التعديلات.

مراجعة الحساب الشخصي بعد فترةٍ من الزمن للتأكد من تحديث البيانات.



شروط التقديم في جدارة

هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها حتى تتمكن من التسجيل على منصة جدارة، بداية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، و أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق، بحيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني، وضرورة التأكد من كافة البيانات المسجلة الصحيحة والموثقة.

وضحنا لك عزيزي المتابع في الأسطر السابقة خطوات تحديث البيانات في منصة جدارة الإلكترونية في المملكة العربية السُّعُودية، وبينّا كذلك شروط التسجيل في المنصة.