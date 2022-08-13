الوثائق المطلوبة للاستقدام من اندونيسيا للسعودية 1444.. والشروط

فتحت المملكة العربية السعودية باب الاستقدام من اندونيسيا للسعودية للعمال، ويمكنك ذلك من خلال منصة مساند الإلكترونية وذلك حفاظاً على حقوق الأطراف الثلاثة، ويتم ذلك وفق عقد ويتم توزيع العقد بين ثلاث أشخاص مكتب الاستقدام والمواطن المستقيم والطرف الأخير هو طرف العمالة، مع العلم بأن هناك شروط يجب أن تتوافر فب المستقدمين حتى يستطيعوا الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، وتلك الشروط وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ويتناول هذا المقال كافة التفاصيل حول استقدام العمالة الإندونيسيا إلى الأراضي السعودية .

شروط الاستقدام من إندونيسيا للسعودية 1444

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في العمالة المنزلية الإندونيسية وتلك الشروط حددتها وزارة العمل السعودية وجاءت على النحو التالي:

يجب على المتقدم أن يكون لديه حساب خاص به على منصة أبشر الإلكترونية. أن تكون المهن المطلوبة من نفس جنس المتقدم. ألا يكون عمر المتقدم أقل من 25 عام. يجب سداد الرسوم المستحقة للتأشيرة وهى 2157 ريال سعودي. ألا يكون المتقدم لديه أي مخالفات سابقة. إذا كان المتقدم مقيم فيجب أن تتوفر به بعض الشروط مثل عدم ازدواجية المهنة المطلوبة. يكون المتقدم مستثمر أو موظف. يجب أن يقوم بتقديم كشف حساب بنكى بمبلغ 35 ألف ريال في آخر 6 أشهر كحد أدنى. يقدم أيضاً إثبات قسيمة راتب لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

خطوات الاستقدام من إندونيسيا 1444

يتم الاستقدام من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة مساند الإلكترونية. تسجيل الدخول بها من خلال كتابة رقم الهوية وكلمة المرور. كتابة نوع الخدمة ثم النقر على أيقونة استقدام حسب المواصفات وكتابة: المهنة.

الاسم.

الجنسية. بعدها يتم تحميل صفحة الطلب وكتابة ثلاث أسماء من مكاتب الاستقدام وإرسال الطلب لهم. ثم النقر على تبويب استمرار ثم قراءة بنود العقد والموافقة عليها. تحديد المواصفات المطلوبة في العامل مثل خبرته و عمره ثم الضغط على التالي. ثم النقر على تأكيد وإرسال الطلب لمكتب الاستقدام. يجب الانتظار إلى أن يتم الموافقة على الطلب من قِبل المكتب ثم دفع الرسوم المستحقة لذلك.

الوثائق المطلوبة لاستقدام العمالة المنزلية

هناك بعض الأوراق المطلوبة لاستقدام العمالة إلى المملكة العربية السعودية وهى:

يجب كتابة البيانات الآتية في نموذج استقدام العمالة وه: ى البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم. الاسم بالكامل. نسخة من دفتر العائلة. مقدم الطلب. صورة عن الإقامة للمقيمين. رقم الجوال. صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمواطنين.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة يجب إثبات القدرة المالية بالنسبة للقطاع الخاص والعام ولأصحاب العمل أيضاً وأهم خطوة هي دفع الرسوم المستحقة لطلب الاستقدام.

أفضل مكاتب الاستقدام في السعودية

يوجد بالمملكة العربية السعودية مكاتب عديدة لاستقدام العمالة وذلك من خلال منصة مساند وهذه هي المكاتب: