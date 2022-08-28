الوان المريول الخاصة بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 1444

اقترب العام الدراسي الجديد علي البدء في المملكة العربية السعودية مما دفع أولياء الأمور إلى البحث عن لون مريول مدرسة ابتدائي ولهذا تتردد الأمهات على المحلات الخاصة التي تقوم ببيع المريول الابتدائي، وذلك للبحث عن أفضل الموديلات الخاصة بالمرايل المدرسية ومن المتعارف عليه أن المريول المدرسي لا بد أن يتميز بالخامة العالية الجودة وأنيقا في نفس الوقت وبنفس المواصفات التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية، من خلال تلك المقالة نعرض لكم أهم التفاصيل حول تلك الموضوع.

لون المريول المدرسي

مع اقتراب العام الدراسي الجديد تعرض العديد من المحلات التجارية الخاصة ببيع الزي المدرسي تشكيلات مختلفة من الزي لذلك جدير بالذكر أن لون المريول الابتدائي هو اللون الزهري الفاتح، كما أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية تقوم بعرض مجموعة متنوعة ورائعة من أجمل وأحدث موديلات المرايل للطالبات، وتقوم الأمهات باختيار ما يناسب أطفالهم من أشكال المريول.

شروط الزي المدرسي للمرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن المواصفات اللازم اتباعها والتي تختص بالمريول الابتدائي للعام الدراسي الجديد والذي لم يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة، كما أنه تم وضع مواصفات خاصة بالمريول المدرسي للمرحلة الابتدائية والتي تتمثل في مريول زهري أو تنورة باللون الزهري مع قميص أو بلوزة ذات لون أبيض.

وقد قامت الوزارة بالتنويه على بعض الشروط الخاصة بالمريول الابتدائي وهي كالآتي :-

• يجب أن يكون الزي طويل وساتر وليس شفاف .

• يجب أن تكون البلوزات ذات أكمام طويلة وذات لون أبيض ليس شفاف .

• يجب أن يكون طول الزي يصل الي الكعب حتى لا يعرقل حركة الطفلة أثناء المشي.

• يجب تجنب القصات التي لا تناسب المدرسة.

سعر مريول الابتدائي في السعودية

من المتعارف عليه أن المريول الابتدائي في المملكة العربية السعودية يتراوح سعره من سبعين ريال ويصل إلى مائة ريال سعودي وقد يزيد حسب الخامة أيضا لذا يفضل شراء خامة تناسب طقس المملكة أثناء الدراسة، وعادة ما تقوم الأمهات باختيار أحدث موديلات المريول المدرسي وأجمل قصاته وذلك من أجل أن تحبب فتياتهن في المدرسة، حيث كلما كان الزي المدرسي جميل وأنيق كلما رغبن في الذهاب إلى المدرسة بشكل كبير وكما يوجد العديد من الموديلات الجميلة المتنوعة للمرايل الابتدائية يشترط أن تكون ذات اللون الزهري الفاتح.