الهيئة تحفز الاستثمار في القطاع الصناعي الوطني بإلزامية شراء المنتجات البلاستيكية منه: تعرف على تفاصيل القائمة

من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، التي تشمل 12 منتجًا مختلفًا، مثل الأكياس والملاعق والصحون البلاستيكية وغيرها .

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تصدر القائمة الإلزامية للمنتجات الاستهلاكية البلاستيكية المصدر: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

وستسري هذه القائمة ابتداءً من 1 ديسمبر 2023، وستشمل جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تستخدم هذه المنتجات، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير التي تحدد قدرة المصانع الوطنية على إنتاج هذه المنتجات، وعددها وجودتها.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذه الإجراء يهدف إلى دعم القطاع الصناعي الوطني، وتشجيع الاستثمار فيه، وتقليل الاستيراد من الخارج، وخلق فرص عمل جديدة للسعوديين.

الفوائد للمصانع الوطنية

وأشارت الهيئة إلى أن هناك 333 مصنعًا سيستفيدون من هذه القائمة، وأن الإنفاق الحكومي المتوقع على هذه المنتجات سيصل إلى 770 مليون ريال.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تحديث القائمة الإلزامية بشكل دوري، وإضافة المنتجات الجديدة التي يمكن إنتاجها محليًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

القطاعات المشمولة بالقائمة

وتعتبر القائمة الإلزامية واحدة من الأدوات التي تستخدمها الهيئة لتحقيق أهدافها في تحويل المملكة إلى مركز عالمي للصناعات والخدمات، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة عمل جاذبة للمواهب والاستثمارات.

وتشمل القائمة الإلزامية حتى الآن 10 قطاعات، هي: قطاع البناء والتشييد، وقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، وقطاع الأثاث، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، وقطاع الألبسة والملابس الجاهزة، وقطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الورق والكرتون، وقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.