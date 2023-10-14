كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن خدمة مئة مليون مستفيد في حافلات مكة، وهذا بعدد رحلات تتجاوز مليون و 700 ألف رحلة خلال الفترة التجريبية، وقد استفاد من هذه الخدمة العديد من زوّار مكة المكرمة وسكّانها، لتصبح بهذا من بين الخدمات الأكثر استخداما في ميدان النقل العام في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في فترة لم تتجاوز عام ونصف العام فقط.

الهيئة الملكية لمكة تعلن خدمة 100 مليون مستفيد من حافلات مكة خلال مليون و700 ألف رحلة- المصدر: حساب أمارة منطقة مكة المكرمة على منصة إكس

مشروع حافلات مكة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة بأن مشروع حافلات مكة قد ساهم بشكل كبير في تحقيق تطلعات سكان مكة المكرمة وزوّارها، كما ساهم في الحد من فجوة الازدحام، وبتحقيق هذا النجاح أخذ الأدوار التكاملية التي عملت عليها الهيئة مع الخدمات اللوجستية ووزارة النقل في المملكة، بالإضافة إلى مشاركة أمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، وحافلات مكة المكرمة متطورة وحديثة الطراز، كما أنّها صديقة للبيئة ومضادة للانبعاثات الكربونية.

#الهيئة_الملكية_لمكة:

خدمة 100 مليون مستفيد من #حافلات_مكة بعدد رحلاتٍ تجاوز مليون و 700 ألف رحلة خلال فترة التشغيل التجريبيّة. pic.twitter.com/xazpCMNS2j — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 13, 2023

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّه قد تم إدراج مشروع حافلات مكة تحت المركز العام للنقل في مدينة مكة المكرمة، وتشرف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة على أعماله بشكل كامل.

نبذة عن المشروع

يعتبر مشروع حافلات مكة من بين أهم المشاريع التي تهدف إلى إحداث نقلةٍ نوعية في تطوير وسائل النقل العام، وهو جزء من إستراتيجية شملة للنّقل العام في مدينة مكة المكرمة، وهناك 12 مسار يغطي الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الشوارع الممتدة بين الأحياء، ولهذا المشروع دور كبير في التقليل من أعداد السيارات المتواجدة في طرقات مكة وشوارعها.