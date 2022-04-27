الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية 1443

قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالإعلان عن مجموعة وظائف إدارية وهندسية شاغرة، وكان ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ولذلك يرغب العديد من المواطنين بمعرفة رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وفيما يلي سوف نوضح هذه الوظائف وطريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشروط التقديم عليها.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1443

قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر عدة وظائف شاغرة، وتتمثل فيما يلي:

وظيفة أخصائي تقييم مخاطر.

وأخصائي خطط استمرارية الأعمال.

وأخصائي خطط الإخلاء.

أخصائي خطط الأزمات.

مهندس ري.

مهندس تشجير.

محلل وثائق سرية.

أخصائي تطوير الخدمات اللوجستية.

أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة.

أخصائي تطوير تكاملات صناعية.

أخصائي استثمارات.

منسق خدمات حكومية.

محلل تخطيط صناعي.

أخصائي تخطيط صناعي.

منسق المشاريع الخاصة.

مهندس تخطيط مشاريع.

أخصائي استلام مشاريع.

محلل إدارة أداء.

أخصائي أجهزة مكتبية.

أخصائي دعم تقني.

أخصائي إدارة بيانات.

محلل إدارة خدمات تقنية المعلومات.

أخصائي بنية إنترنت الأشياء.

مهندس ميكانيكي.

مهندس كهرباء ومعدات.

مهندس معماري.

محلل جودة هواء وأرصاد جوية.

محلل متابعة ومراقبة النفايات الخطرة.

أخصائي هندسة قيمية.

أخصائي جدولة.

رسام خرائط رئيسي.

مهندس سلامة إنشاءات.

أخصائي سلامة إنشاءات.

وظيفة محاسب.

وأخصائي مكافحة الأوبئة.

وأخصائي دعم الأنظمة.

ووظيفة أخصائي تحليل الأعمال.

محلل أعمال.

منسق خدمات سكنية.

أخصائي دعم تقني.

فني تقنية معلومات.

محلل دعم تقني.

أخصائي دراسات بيئية.

أخصائي إدارة علاقات الشركاء.

أخصائي إدارة خدمات تقنية المعلومات.

ومحلل مراقبة حياة بحرية وفطرية.

أخصائي دعم تطبيقات.

مطور تطبيقات.

مستشار قانوني.

منسق خدمات صناعية.

منسق خدمات تجارية.

منسق استثمارات أخصائي استثمارات.

أخصائي تطوير الأعمال.

أخصائي تطوير خدمات لوجستية.

أخصائي تكامل صناعي.

مشرف تصاميم.

أخصائي تأمين.

مهندس مدني.

مهندس مشروع.

شروط وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

وقد وضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بأن من متطلبات التقديم على هذه الوظائف يجب أن يتوفر في المتقدم ما يلي: “اللغة الإنجليزية متطلب أساسي لبعض الوظائف، ألا يقل التقدير عن جيد، معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج، ومطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة للمتقدم”.

رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1443

وقد وضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع رابط التقديم على الوظائف، وأكدت بأنه يمكن للراغبين التقدم لشغل هذه الوظائف من خلال الدخول على الرابط التالي:

https://careers.rcjy.gov.sa