الهيئة الملكية تُعلن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، والديوان العام للمحاسبة يُطلق برنامج التدريب التعاوني لعام 1444

أعلن الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق برنامج التدريب التعاوني لعام 1444هـ، كما أوضح المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) أنَّ فرز وقبول الطلبات سوف يتمُّ بناءً على توفر الفرص التدريبية المتاحة بالديوان وفروعه في مختلف مناطق المملكة.

شروط التقديم في برنامج التدريب التعاوني 1444

أن يكون المُتقدِّم من طلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصات المحاسبة والقانون في أحد جامعات وكليات المملكة. الحصول على موافقة الجامعة أو الكلية للتدريب، متضمنةً فترة التدريب، وموعد بدايته.

موعد وطريقة التسجيل

وبيَّن الديوان العام للمحاسبة بالمملكة أنَّ التسجيل في البرنامج متاح حالياً، ويستمر لمدة أسبوعين، حيث يُمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف شاغرة في مختلف التخصصات بالهيئة الملكية

بدورها أعلنت الهيئة الملكية عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات “إدارية، أكاديمية، تدريبية، هندسية، فنية” لحملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى للعمل في محافظات الجبيل، وينبع، والرياض، وجازان. للعمل تحت المسميات الوظيفية التالية:

أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة (الرياض). أخصائي تخطيط وتقييم أداء المستثمرين (الرياض). أخصائي تسويق وتشجيع الاستثمار (الرياض). أخصائي تطوير الأعمال (الرياض). أخصائي تكاملات صناعية (الرياض). أخصائي تطوير الخدمات اللوجستية (ينبع). أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة (ينبع). مهندس أخصائي مرافق (هندسة الاتصالات) (جازان). أستاذ مساعد (هندسه مدنية) (الجبيل). أستاذ مساعد – الهندسة البيئية (الجبيل). أستاذ مساعد – تقنية هندسة البوليمرات (الجبيل). أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع (الجبيل). أستاذ مساعد – تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية (الجبيل). أستاذ مساعد – رياضيات (الجبيل). أستاذ مساعد – علوم الحاسب (الجبيل). فني معمل – تقنية هندسة اللحام (الجبيل). فني معمل – مهارات إدارة الشبكات ودعم الحاسب الآلي (الجبيل). فني معمل – مهارات الآلات الدقيقة والتحكم (الجبيل). فني معمل – مهارة الخراطة وتشكيل المعادن (الجبيل). فني معمل – مهارة الكهرباء الصناعية (الجبيل). محاضر – تقنية الكيمياء الصناعية (الجبيل). محاضر – تقنية هندسة البوليمرات (الجبيل). محاضر – تقنية هندسة التصنيع (الجبيل). محاضر – تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية (الجبيل). محاضر – فيزياء (الجبيل). محاضر – محاسبة (الجبيل). محاضر – نظم إدارة المعلومات (MIS) (الجبيل). محاضر – هندسة الإنشاءات (الجبيل). محاضر – هندسة مدنية (الهندسة الجيوتقنية) (الجبيل). محاضره – تصميم داخلي (الجبيل). مدرب – تقنية الكيمياء الصناعية (الجبيل). مدرب – تقنية هندسة البوليمرات (الجبيل). مدرب – تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية (الجبيل). مدرب – تقنية هندسة الفحوصات اللائتلافية وتقييمها (الجبيل). مدرب – تقنية هندسة اللحام (الجبيل). مدرب – مكافحة الحرائق (الجبيل). مدرب – هندسة الآلات الدقيقة والتحكم (الجبيل). مدرب – هندسة التصنيع (الجبيل). مدرب – هندسة الحاسب الآلي (الجبيل). مدرب أول – هندسة التصنيع (الجبيل).

وأوضحت الهيئة الملكية أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنا.