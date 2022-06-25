الهيئة الملكية تعلن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس… رابط التقديم

أعلنت اليوم السبت الموافق ل25 ذو القعدة 1443 الهيئة الملكية عن فتح باب التسجيل والتوظيف لحملة الشهادة الجامعية بكالوريوس للعمل في منصب أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة وكذلك في منصب أخصائي تطوير الخدمات اللوجستية، في هذا المقال سنقدم وصف للوظيفتين وكذلك الشروط والمؤهلات اللازمة للتقديم على الوظيفتين.

الوصف الوظيفي:

بالنسبة لأخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة:

جمع البيانات المعقدة وتحليلها

تقييم الفرص المتاحة للاستثمار حسب التقارير والدراسات

بناء برامج مناسبة للمنشآت الصغيرة

العمل على استقطاب عمليات الاستثمار للهيئة الملكية

معالجة ومعاينة عمليات الاستثمار للهيئة الملكية وتحديد الفجوات فيها

أما بالنسبة لأخصائي تطوير الخدمات اللوجستية:

مراجعة متطلبات دائرة خدمات الطلاب والخوادم المنطقية

تقديم الخبرة في التوصيات

الشروط والمؤهلات اللازمة للتقديم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يجب على المتقدم أن يملك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دراسة ومعاينة الاستثمارات

امتلاك خبرة في جذب واستقطاب عمليات استثمارية والقدرة على تحليلها وتقييمها

يتم تفضيل المتقدم الحاصل على شهادة في مجال عمله

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، الاقتصاد، المالية، الهندسة المدنية)

رابط وطريقة التقديم: