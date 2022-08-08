الهيئة الملكية بالجبيل تعلن 49 وظيفة لحملة كافة المؤهلات

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي عن فتح باب التقديم على 49 وظيفة إدارية، تقنية وفنية للرجال والنساء عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في منطقة الجبيل الصناعية، في هذا المقال سنتطرق إلى المسميات الوظيفية المتاحة، المؤهلات المطلوبة، رواتب الوظائف وطريقة التقديم.

نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:

برنامج الإحلال والتأهيل هو أحد برامج الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، يشرف عليه الرئيس التنفيذي للهيئة للقيام بالدور المنسق والمساعد لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية، حيث يقوم هذا البرنامج بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من استيفاء النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط، وتتزايد تلك النسب حسب ما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تساهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وعمل بعض البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المسميات الوظيفية المتاحة وأسماء الشركات:

– سائق (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

– مشرف إداري (اسم الشركة غير محدد).

– مشرف ورشة (اسم الشركة غير محدد).

– مراقب عمال نظافة (اسم الشركة غير محدد).

– مراقب عمال نظافة (اسم الشركة غير محدد).

– مراقب عمال ميكانيكا (اسم الشركة غير محدد).

– أمين مستودع (اسم الشركة غير محدد).

– مشغل اتصال موحد (اسم الشركة غير محدد).

– ميكانيكي ديزل وبنزين (اسم الشركة غير محدد).

– مشغل معدات (اسم الشركة غير محدد).

– كهربائي سيارات (اسم الشركة غير محدد).

– فني لحام (اسم الشركة غير محدد).

– فني تشحيم (اسم الشركة غير محدد).

– مساعد ميكانيكي (اسم الشركة غير محدد).

– مشرف مراقبة العمل (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

– إداري مكتب (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

– مراقب ميداني (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

– مراقب ميكانيكا (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

– مراقب مواد (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

– مطور تطبيقات الهاتف النقال (المعمر لأنظمة المعلومات).

– أخصائي المساندة الفنية (المعمر لأنظمة المعلومات).

المؤهلات المطلوبة:

الكفاءة المتوسطة.

شهادة الثانوية العامة.

مؤهل الدبلوم.

شهادة البكالوريوس.

رواتب الوظائف:

تتراوح الرواتب الإجمالية لوظائف الهيئة الملكية بالجبيل بين 7 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال سعودي حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

رابط وطريقة التقديم: