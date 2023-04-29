الهيئة الملكية بالجبيل: تم إخماد حريق المردم الصحي الخاص بالنفايات البلدية بالمدينة الصناعية

أصدرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم السبت، بياناً صحفياً، عبر الحساب الرسمي الخاص بها على موقع “تويتر”، تطمئن فيه الجميع، بأنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب أمس الجمعة الموافق 28 أبريل 2023، في إحدى خلايا المردم الصحي للنفايات البلدية بمدينة الجبيل الصناعية، والذي قام كل من الدفاع المدني، والأمن الصناعي والسلامة، وإدارة الخدمات البيئية بالهيئة الملكية بالجبيل،وقسم الإطفاء، بمباشرة مهامهم لموقع الحريق بمعاونة ودعم المقاولين من الهيئة الملكية، والذين قاموا بتوفير كافة المعدات اللازمة لإخماد نيران هذا الحريق.

وأعلنت الهيئة، أن الحريق امتد نطاقه لمساحة “70 م إلى 200 متر”، لكن تمت المتابعة السريعة للمكان، باستخدام عدد من صهاريج المياه، والطفايات، بمعاونة إدارة الخدمات البيئية ومعداتها، وكذلك الدفاع المدني بالمملكة.

وجاء نص بيان الهيئة كما يلي:

مدينة الجبيل الصناعية

وتعتبر مدينة الجبيل الصناعية، بحسب بيانات حكومية سعودية، أكبر مدينة صناعية في العالم، تأسست عام 1975، وهي كائنة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، على ساحل الخليج العربي، كما أنها تساهم بنسبة 7% من الناتج الإجمالي المحلي، وتغطي مساحة 1016 كيلو متراً مربعاً، وتحوي موانئ، ومنشآت صناعية كبرى.

المدينة أنشئت بواسطة شركة “Bechtel” الأمريكية، وفي عام 2021، تم توسيع نطاق المشروع بخطة إتمام، بتكلفة 20 مليار دولار.

جدير بالذكر، أن الجبيل الصناعية، لديها مقومات سياحية كبيرة، وذلك لتميزها بالشواطئ الطبيعية الساحرة والخلابة ذات المراسي المتعددة، والأماكن الترفيهية المخططة بطريقة رائعة.