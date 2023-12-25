الهيئة العامة للنقل بالسعودية: إبراز الهوية شرط أساسي للركوب بالحافلات العامة.. وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، منذ ساعات قليلة عن ضرورة إبراز هوية كل فرد يرغب في الصعود على متن حافلات النقل العام وفقًا للآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

حافلات النقل العام السعودي - مصدر الصورة: وكالات

وفي تصريح للمتحدث الرسمي للهيئة، صالح الزويد، عبر فضائية “روتانا خليجية”، أوضح أن عدم إبراز الهوية سيؤدي إلى رفض تقديم الخدمة أو إنزال الشخص من المركبة، وسيتم إحالة المخالفة للشرطة في حال الإنزال من رحلات بين المدن.

وأكد الزويد أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق الركاب وضمان سلامتهم وأمانهم، كما يساهم في منع ارتكاب الجرائم والمخالفات، مشددًا على أن إبراز الهوية يمكن أن يتم بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية مثل تطبيق توكلنا، أو من خلال استخدام وسائل النقل بين المدن.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة العامة للنقل لتنظيم قطاع النقل العام في المملكة العربية السعودية، وضمان توفير خدمات آمنة وفعالة للركاب.