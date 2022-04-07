الهيئة العامة للعقار: التغريم مليون ريال لمنصة عقارية خالفت ضوابط الإعلانات الإلكترونية

ضبطت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، منصة عقارية خالفت معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية، وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، وكانت تلك التجاوزات قد تمثلت في السماح للإعلان من قبل أشخاص غير سعوديين، والإعلان من غير ذي صفة مثل (مالك ،مفوض)، كما تضمنت المخالفة عدم تضمين الإعلان رقم المعلن أو وثيقة عمل حر، وعدم ذكر وتوضيح مواصفات العقار مثل الحدود والأطوال للعقار محل الإعلان.

مليون ريال سعودي غرامة

وجهت الهيئة العامة للعقار جميع القنوات الإلكترونية، ومنافذ الإعلانات بأهمية الالتزام بضوابط ومعايير الإعلانات العقارية، وخاصة الترخيص لتلك المنصات العقارية الإلكترونية، والتي يمكن الاطلاع عليها من قبل البوابة الإلكترونية للهيئة.

وأحالت الهيئة المنصة الإلكترونية العقارية المخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام القانوني بحقها، وأشارت الهيئة إلى أن العقوبة لهذه المخالفة والمترتبة عليها قد تصل إلى مليون ريالاً سعودياً كعقوبة مالية.

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الهيئة مستمرة في رصد جميع التجاوزات

وأشارت الهيئة العامة للعقار في المملكة إلى أنها مستمرة في تتبع ورصد جميع المخالفات والتجاوزات الخاصة بالإعلانات العقارية، وإيقاع العقوبات القانونية النظامية بحقها، وذلك لكي تحفظ الحقوق لجميع المتعاملين في المجال العقاري، وحماية حقوق مزودي الخدمات والمستفيدين، وضمان التنافس العادل بين جميع المنصات القانونية، والخاضعة للنظام العقاري في المملكة.

وأطلقت الهيئة إشارات تحفيزية إلى كافة المستفيدين والمتعاملين مع المنصات الإلكترونية العقارية للإبلاغ عن أية مخالفة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.