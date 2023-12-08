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الهيئة العامة للعقار: إحالة 92 وسيطًا عقاريًا للجهات المختصة للاشتباه في الاحتيال المالي

فاطمة سيد

تعتبر الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية جهة حكومية رائدة في تنظيم ومراقبة قطاع العقارات، وقد أطلقت الهيئة حملة شاملة لمكافحة الاحتيال المالي وتحقيق النزاهة في صفوف وسطاء العقار، وقد تم توجيه بلاغات عدة تؤكد على الجهود الجادة التي تبذلها الهيئة لضمان شفافية ونزاهة السوق العقاري.

شعار الهيئة العامة للعقار، -المصدر: صحيفة عكاظ.

التحقيقات شملت 92 وسيطًا عقاريًا

وقد باشرت الهيئة العامة للعقار تحقيقات شملت 92 وسيطًا عقاريًا، حيث تبنت الهيئة استجابة فعالة لبلاغات تتعلق بشبهات عمليات احتيال مالي، ولقد أسفرت الجهود المبذولة عن إحالة هؤلاء الوسطاء إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وهي خطوة حيوية نحو تطبيق العدالة وضمان نزاهة وشفافية السوق العقاري.

استخدام هيئة العقار التقنيات الحديثة في المراقبة

ولم تقتصر عمليات الرقابة على الجوانب الإلكترونية فحسب، بل شملت أيضًا الفحص الميداني، ومراقبة نظامية الإعلانات واللوحات الإعلانية للعقارات، كما تحرص الهيئة على استخدام التقنيات الحديثة في مراقبتها وتفتيشها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين في القطاع العقاري.

تعزيز النزاهة ومكافحة الاحتيال

وتأكيدًا على دورها التنظيمي والإشرافي، تحث الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية على الامتثال لنظام الوساطة العقارية، مع التشديد على أهمية الامتثال للقوانين والتعليمات لتفادي العقوبات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الشفافية والثقة في سوق العقارات، والهدف الأسمى لهذه الجهود هو تحسين تجربة المتعاملين مع السوق العقاري، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عادلة ومواتية للأطراف المعنية.


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عن الكاتب:
فاطمة سيد

كاتبة ومدونة بموقع نجوم مصرية، أعمل بالتدريس، وحاصلة على دكتوراة المناهج وطرق تدريس اللغة العربية من كلية التربية جامعة عين شمس، محبة للكتابة والاطلاع على كل ما هو جديد.


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