الهيئة العامة للطرق توضح موعد تنفيذ التحويلة المرورية على جسر الالتفاف

أعلنت الهيئة العامة للطرق بالمملكة العربية السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر منصة إكس عن بدء تنفيذ أعمال التحويلة المرورية على جسر الالتفاف بطريق الدمام _ بقيق _ الأحساء، وذلك بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق، وقد أوضحت كيفية تنفيذ التحويلة المرورية من خلال فيديو توضيحي.

شعار الهيئة العامة للطرق بالمملكة العربية السعودية

موعد تنفيذ التحويلة المرورية على جسر الالتفاف

أوضحت الهيئة العامة للطرق السعودية أنها ستبدأ في تنفيذ أعمال التحويلة المرورية بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري، كما أشارت أن الأعمال ستستمر لمدة ثمانية عشر يومًا وفقًا للخطة المحددة لأعمال التحويلة، كذلك فتأتي هذه الأعمال في إطار جهود الهيئة لتحسين تدفق حركة المرور وتوفير بيئة مرورية آمنة للمسافرين والمواطنين.

من الجدير بالذكر أن الهيئة أكدت أن حركة المرور سيتم إغلاقها المتجهة إلى الدمام وتحويلها إلى الاتجاه المقابل خلال فترة الأعمال، وعلى ذلك ستصبح الحركة مزدوجة على الجسر لتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى أنها ستقوم بتوجيه حركة الشاحنات القادمة من الأحساء نحو طريق الرياض شمالاً في أوقات الذروة.