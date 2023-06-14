الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان حتى نهاية يونيو

بدأت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن الإعلان في تقديم برنامج مساعد طبيب أسنان في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر التوظيف الخاص بالأكاديمية الصحية التابعة لها، والتي ستنتهي يوم 29 يونيو 2023 المقبل من الشهر الحالي.

حيث قالت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إن التقديم سيكون عبر رابط البوابة الإلكترونية التابع للهيئة، فمن يريد الرغبة في التقديم عليه التأكد من جميع البيانات المطلوبة وإرفاقها خلال التقديم، ويجب على المتقدمين أن يكون سعودي الجنسية سواء ذكر أو أنثى، ومن شروط التقديم والقبول أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في علم الأحياء، والكيمياء والفيزياء والتقنية الحيوية والكيمياء الحيوية، كما يجب أن يكون معه درجة في اللغة الإنجليزية المعتمدة من step 60، هذه يجب أن تكون متوفرة في جميع المتقدمين للقبول بالهيئة.

وأوضحت هيئة التخصصات الصحية أن مدة التدريب تكون لمدة 12 شهر، بعد ذلك يصعد المتدربين إلى مجال العمل كمساعد لطبيب الأسنان في الأعمال الإدارية داخل العيادة، ومتابعة كل ما يخص المريض من معلومات خاصة بهم، ومساعدة الطبيب في تجهيز الأدوات والعناية بها وتعقيمها.