الهلال الأحمر بمكة المكرمة يعلن جاهزية 98 مركزًا للتعامل مع تداعيات الأمطار المتوقعة

إتخذت إدارة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة كامل إحتياطاتها لرفع جاهزية فرقها القصوى؛ بالتوافق مع التحذيرات التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة مكة المكرمة، التي من المتوقع، هطول أمطار غزيرة عليها، وتم رفع أهبة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة ما بين بشرية وآليات.

شعار الهلال الاحمر السعودي _ مصدر الصورة: الاهرام

ورفع الفرع جاهزية 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ مجهزين على أتمّ الاستعداد، حيث وصل عدد القوى البشرية ١٤٦ فرقة إسعافية، و٥٠ فرقة تطوعية، فيما بلغ عدد المركبات الإسعافية ٢٥٤ مركبة ،وعدد ٤ عربات كوارث ( الشوافات – سند – هداج – باص طويق ) مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث.

وفي هذا السياق قال مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، أن جميع الفرق على جاهزية تامة في مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتلقّى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم “997”، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.