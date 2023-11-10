الهلال الأحمر بعسير يطلق مبادرة “روح وطن”

دشن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، مبادرة”روح وطن”، والتي وضعت منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة (قيادة المنطقة الجنوبية – حرس الحدود) هدفًا لها.

شعار الهلال الاحمر السعودي _ مصدر الصورة : صحيفة سبق

وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن عبدالله الشهري أن المبادرة التي شارك فيها ٧٢ مشاركاً، سعت لتدريب وتأهيل منسوبي القطاعات العسكرية على كيفية التعامل مع رعاية المصابين في حالات الطوارئ التكتيكية والسيطرة على النزيف الحاد وطرق تقييم الإصابات.

مؤكدًا على أن المبادرة جاءت ضمن المبادرات والبرامج الإسعافية التي يقوم بها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير ، للحفاظ على الأرواح والتوعية والتثقيف بالطرق الصحيحة للتعامل مع مختلف الحالات االإسعافية الطارئة قبل وصول الفرق الإسعافية.