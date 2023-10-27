أخبار السعودية

الهلال الأحمر السعودي يعلن جاهزيته للتقلبات الجوية بمنطقة تبوك

آياتي خيري

قرر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك رفع جاهزيته، استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة في هذه الفترة.

الهلال الاحمر السعودي

شعار الهلال الاحمر السعودي _ مصدر الصورة: الاهرام

وفي هذا السياق شدد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي على الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم بالإضافة لـ(٢٧) مركزًا إسعافيًا والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية وفقًا للخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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