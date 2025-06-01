الهلال الأحمر السعودي يجهز 120 وحدة إسعافية لخدمة ضيوف الرحمن

رفع الهلال الأحمر السعودي جاهزيته في العاصمة المقدسة والحرم المكي عبر تشغيل أكثر من 120 وحدة إسعافية تعمل على مدار الساعة، مدعمة بأكثر من 100 مركبة إسعاف.

وتتوزع الوحدات في العاصمة المقدسة كما يلي: 80 وحدة إسعافية موزعة على مناطق متعددة، منها 45 وحدة في الشمال الشرقي والغرب، وأكثر من 15 وحدة في الجنوب، بالإضافة إلى 20 وحدة في المنطقة المركزية، بهدف تقديم خدمات إسعافية عالية الجودة لضيوف الرحمن طوال موسم الحج.

ويضم الطاقم الطبي لهذه الوحدات أكثر من 160 فني طب طوارئ، مدعومين بأكثر من 100 مركبة إسعاف، و12 مركبة إسعاف آلية، بالإضافة إلى ثلاث عربات جولف مجهزة، لضمان سرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث.

كما جهزت الهيئة أكثر من 30 وحدة إسعافية داخل الحرم المكي، منها 7 فرق في المسعى والرواق السعودي، و8 فرق في المسعى والساحات الشرقية، إلى جانب 10 فرق في الساحات الغربية والجنوبية، وفرقتين في التوسعة السعودية الثالثة.

ويعمل ضمن هذه الوحدات أكثر من 60 مسعفًا، مدعومين بـ16 عربة جولف مجهزة لتعزيز سرعة الوصول إلى الحالات في المناطق ذات الكثافة العالية.

وتتم هذه الجهود في إطار منظومة تنسيقية مع الجهات الحكومية المشاركة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة في النقل الطبي وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ويشارك في هذه المنظومة أكثر من 550 متطوعًا ومتطوعة من فرق الهلال الأحمر السعودي، موزعين على أكثر من 200 فرقة تطوعية تعمل على مدار الساعة، تشمل تخصصات متعددة أبرزها فني طب الطوارئ وتقديم الدعم في المواقع ذات الكثافة البشرية العالية.