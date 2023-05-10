“الهلال الأحمر السعودي” بمنطقه مكة المكرمة يقدم 44015 ساعة تطوعية خلال الربع الأول من عام 2023

أعلن الهلال الأحمر السعودي بمنطقه أم القرى مكة المكرمة، أنه في الربع الأول من عام 2023 قدمت الهيئة 44015 ساعة تطوعية، وبلغ عدد المتطوعين حوالي 2490 ما بين متطوع ومتطوعة.

وقد أوضح الهلال الأحمر السعودي، أن الهيئة قد وفرت 515 فرصة للعمل التطوعي، كانت قد تنوعت بين تقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن والمعتمرين بساحات الحرم المكي، وفرص أخرى تطوعية تنوعت بين اجتماعية وصحية ورياضية، بالإضافة إلى فعاليات المناسبات الوطنية والأيام العالمية والمعارض.

وأشار مدير عام الهلال الأحمر بمنطقه مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بالجون، أن الهيئة تحرص على الاستفادة من جميع الكوادر التي تود الالتحاق بالعمل التطوعي، وذلك حرصا منها على دفع عجلة التنمية، ولتحقيق التطلعات القيادية الرشيدة للملكة بمنطقة مكة المكرمة، كما أوضح أن هيئة الهلال الأحمر السعودي في مكة تعمل على تطوير المتطوعين والمتطوعات، بواسطة تنظيم العديد من الدورات التخصصية، وإمكانية تأهيلهم بما يتناسب مع الرسالة الإنسانية للهيئة، وأشار أن الهيئة تعمل على تقديم العديد من هذه الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدد من المجالات، منها الإنساني والصحي والبيئي وفي الرياضة والتوعية، وأن متطوعيها يأتون من جميع أنحاء منطقه مكة المكرمة، عبر منصة التطوع الخاصة بالهلال الأحمر السعودي، وتعمل الهيئة على الاستفادة من مجهوداتهم وطاقتهم، وتفانيهم في العطاء الإنساني.