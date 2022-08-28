أخبار السعودية

الهلال الأحمر السعودي: إجراء 7 مكالمات مرئية لمعتقلي غوانتنامو خلال أغسطس

أحمد مراد

صرحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إجراء (7) سبعة مكالمات مرئية لمعتقلي غوانتنامو مع ذويهم في الرياض، وجدة، ومكة، والمدينة المنورة، وأضافت الهيئة في تغريدة خاصة، بأن هذا يأتي ضمن  إطار أنشطة برنامج إعادة الروابط العائلية، وأشارت الهلال الأحمر إلى أنه قد تواصل من خلال هذه المكالمات 50 شخصا من ذوي المعتقلين.

الهلال الأحمر السعودي: إجراء 7 مكالمات مرئية لمعتقلي غوانتنامو خلال أغسطس

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر قد نفذت في أغسطس/ أيلول الجاري، أول رحلة دولية لإجلاء مواطنة في جورجيا بسبب مخاوف صحية عبر الإسعاف الجوي، وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المواطنة كانت تعاني من أزمة صحية ألمت بها، وتم التنسيق مع وزارة الصحة، وكان من مميزات هذه المهمة أنها شهدت إعادة تنشيط خدمة الإسعاف الجوي.

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خدمة الإسعاف الجوي السعودي (SRCA)

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تم إطلاق خدمة الإسعاف الجوي عام 2009، وذلك بأسطول جوي يتكون من 6 طائرات هليكوبتر من طراز MD Explorer، ومقرها في العاصمة السعودية “الرياض”، ولحقت بهذه الطائرات، طائرة أخرى من طراز ACJ318 Elite في ذات الشهر.

وبحسب “عكاظ”، تلعب هيئة الهلال الأحمر دوراً محورياً في النهوض بقطاع الصحة في المملكة، ونتيجة لذلك، فقد حصلت على رقم قياسي في موسوعة غينيس العالمية في شهر مايو الماضي، وذلك لنجاحها في نشر الوعي حول تعليم الإسعافات الأولية، عبر حملة “ومن أحياها” التي أطلقتها، وجمعت 9836 تعهدا عبر موقعها الإلكتروني، حيث تعهد المشاركون بتعلم الإسعافات الأولية، وكيفية استخدام أجهزة الإنعاش القلبي في خلال 24 ساعة فقط.

أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.


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