الهجرة من السعودية لـ كندا.. اعرف الشروط والمستندات وطرق التقديم

كثير من الشباب، وخاصة السعوديين يسعون الى الهجرة الى كندا، بسبب تطور وتقدم العمل والحياة هناك، وأصبحت كندا وجهة للمهاجرين في السنوات العشر الماضية، ويريد الكثير من السعوديين السفر والعيش و الاستقرار في كندا، ويستغل بعض المجرمين رغبتهم في السفر، ويخدعون الكثير من الشباب، ويحصلون منهم على أموال بطريقة غير مشروعة، وقد أتيحت لنا الفرصة عبر “نجوم مصرية” لنعبر عن الهجرة من السعودية لـ كندا وكل الشروط والمستندات وطرق التقديم، وندعو الله أن نكون محل ثقتكم وأن يتم عرض المعلومات بطريقة سلسلة ومفهومة.

شروط الهجرة الى كند:

إذا كنت ترغب في السفر والاستقرار في كندا، يجب أن تدرس بدقة تكلفة المعيشة هناك، لا سيما انها تحتل المرتبة 28 في قائمة أغلى الدول في العالم.

وبما انه يدخل العديد من المهاجرين اليها كل عام، وضعت الحكومة الكندية بعض الشروط الا وهي:

يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل ولديك المؤهلات الأكاديمية المناسبة.

لديك خبرة معينة في أي مجال او تخصص.

يجب أن تتقن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية للتواصل والتجارة.

يجب ذكر الحالة الاجتماعية، وإذا كنت متزوجًا فعليك ذكر عدد الأبناء.

بالإضافة إلى الوصول إلى 65 نقطة من أصل 100 نقطة التي حددتها الحكومة الكندية كشرط للهجرة والسفر إلى كندا.

طرق التسجيل للحصول على التأشيرة الكندية للسعوديين:

بعد اجتياز هذه الشروط، يمكنك البدء في التسجيل لطلب التأشيرة الكندية، سواء كانت للتعليم أو العمل أو لم شمل الأسرة، ويمكنك التسجيل عن طريق “هذا الرابط” والذي تم تأسيسه من قبل الحكومة الكندية لحل مشاكل التأشيرات الناتجة عن تعليق السفارات الكندية في بعض الدول.

بعد الانتهاء من التسجيل، تحتاج أيضًا إلى ملء بياناتك الشخصية وإرفاق وثائق السفر للحصول على التأشيرة وهي:

أرسل بطاقة شخصية وجواز سفر جديدين، إذا كان جواز السفر قديمًا، فقم بإرساله وتحقق من البلد الذي سافرت إليه، وقم بتعبئة المعلومات وإرفاقها. إرفاق وثيقة تصادق على ترجمة الحسابات المالية إلى اللغة الإنجليزية. أحضر تأشيرتك السياحية وتذكرة – والعودة – وأرسل نسخة من إيصال الفندق. بعد دفع الرسوم بشكل صحيح يجب التوجه إلى مكتب القنصلية الكندية بالرياض أو المنطقة الدبلوماسية أو الدخول من هنا.

خطوات الهجرة إلى كندا من السعودية:

بعد التسجيل هناك عدة طرق للسعوديين لدخول كندا، أولها: