الهجانة السعودية تتحدى التقاليد: شابة تقود دورية أمنية على ظهور الإبل

ظهرت شابة سعودية تدعى هجانة، وأثارت اهتمام الجميع بعدما تم اختيارها كأول شابة في دورية هجانة أمنية تستخدم الإبل في تنقلاتها، وفي إطار الاحتفال بذكرى يوم التأسيس، قامت الشابة بالمشاركة في عرض عسكري نظمته وزارة الداخلية، حيث قدّمت وزارة الداخلية مقطع فيديو عن مشاركة الهجانة على حسابها الرسمي في منصة “إكس”.

الهجانة السعودية–المصدر: موقع اخبار ع النار

وقد نشر الفنان السعودي فايز المالكي مقابلة قصيرة مع الهجانة السعودية عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، بهدف تعريف الجمهور بتفاصيل حياتها، ولاقى هذا الظهور البارز اهتماماً كبيراً، حيث حصدت المقابلة ملايين المشاهدات.

وأوضح مدير الأمن العام السعودي، الفريق محمد البسامي، أن وجود فرقة هجانة وزارة الداخلية بمحافظة الدرعية يعكس الاهتمام بالتراث والمواكبة لعام الإبل 2024م، إضافة إلى دورها المهم في حفظ أمن الحدود، وأكد البسامي أن فرقة الهجانة ستعمل جنباً إلى جنب مع دوريات الأمن الأخرى للحفاظ على الأمن بمحافظة الدرعية.

يعود تاريخ الهجانة في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 90 عاماً، حيث تأسست في عهد الملك عبدالعزيز، وتعد فرق الهجانة جزء، هاماً من وزارة الداخلية، المسؤولة عن مراقبة الحدود وتأمينها.

تحظى فرق الهجانة بمسمى وصفهم بوسيلة تنقلهم، وهي الهجن، وتتميز الهجن بقدرتها على التحمل والسرعة، ولعبت دوراً حاسماً في حماية حدود المملكة خلال عملية توحيد السعودية قبل تسعة عقود تقريباً.

عادت الهجانة للظهور رسمياً بعد اندثارها، حيث قررت السعودية تأسيس الهجانة الملكية في عام 2020م، في إطار تطوير قطاع الإبل، وتقوم الهجانة الملكية بعدة مهام رئيسة، منها المشاركة في مراسم الاستقبال الرسمية للضيوف الملكيين وولي العهد، والمشاركة في المهرجانات الوطنية التي يرعاها الملك وولي العهد، وتقديم العروض التراثية الخاصة بالهجانة، كما تمثل المملكة في مهرجانات الإبل والهجن المحلية والدولية عند الحاجة إلى ذلك.