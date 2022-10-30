النيابة العامة توجه ضربة قوية لعصابة سرقة أموال المواطنين وبعد الاستيلاء على بياناتهم السرية

ضربة قوية جديدة من النيابة العامة السعودية ضد عصابة امتهنت النصب على المواطنين وسرقة حساباتهم البنكية وأرقام السرية والاستيلاء على الأموال بطرق خادعة، حيث مصدر مسؤول في النيابة خلال تصريحات صحفية، أنه تم مباشرة التحقيق مع تهذا الشكيل الإجرامي، وكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بتلك العصابة، وتحويلها لجهات التحقيق المختصة.

النيابة العامة وعصابة سرقة الأموال

وامتهن العصابة المكونة من مواطن سعودي وستة مقيمين من جنسية آسيوية، جريمة الاحتيال المالي على المواطنين بطرق خادعة، من خلال الاتصال على الضحايا، ومن ثم خداعهم بأنهم ممثلين عن البنك أو الجهات المالية التي يمتلكون حسابات بها، ومن ثم استدراجهم للحصول على بياناتهم وأرقامهم السرية، لاستخدامها في الدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها.

يملكون أكثر من 2000 بصمة

وتدربت العصابة جيدًا على تذليل كافة العقبات أمامهم من أجل النصب على الضحايا، فاستخرج المواط سجلاً تجارياً في نشاط الاتصالات، لتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، ونجحوا في الحصول على أكثر من 2000 بصمة لأشخاص، ثم قاموا بتخزين تلك الأرقام ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.

القبض عليهم واتخاذ إجراء بحقهم

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين، وتم إيقافهم للتحقيق معهم طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأكدت النيابة أنها لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.