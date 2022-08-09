النيابة العامة تُحذِّر من السجن وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال لمن يرتكب أي مخالفة بحقِّ هذه المرافق

أكَّدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنَّ قطاع النقل بالخطوط الحديدية في المملكة “يحظى بضمانات جزائية عالية وحماية جنائية رفيعة”.

مرافق الخطوط الحديدية في المملكة

وأوضحت النيابة العامة في المملكة أنَّ مرافق الخطوط الحديدة أو الشبكة، تشمل ما يلي:

أي محطة. أي ورشة صيانة مُعدِّات متحركة، أو غير متحركة. أي ورشة صيانة الخطوط الحديدية. أي محطة لتزويد القطارات بالوقود. ساحات مناورات القطارات. جميع مواقف العربات. أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات.

السجن والغرامة لمن يسرق أو يتعمَّد إتلاف الشبكة

وحذَّرت النيابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المُصغَّر تويتر، كل من يقوم بسرقة أي من مرافق أو تجهيزات الخط الحديدي أو من يتعمد إتلاف شيء منه، بأنَّه يعرِّض نفسه إلى عقوبة السجن مدة تصل إلى سنتين، مع غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى نشر منطوق الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.