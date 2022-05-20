النيابة العامة تُحذر المواطنين والمقيمين من مساعدة هؤلاء بأي شكل من الأشكال| إلا السجن والغرامة

محمد أحمد

تنبيهات هامة من النيابة العامة السُّعُودية للمواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة، تصدرها باستمرار عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغرى تويتر، من أجل تطبيق القوانين واللوائح العامة، والتشديد على معاقبة المخالفين، وكان أخر تلك التنبيهات التحذير من مساعدة المتسولين وضرورة وسرعة الإبلاغ عنهم، بالإضافة إلى التحذير من مساعدة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

النيابة العامة تُحذر المواطنين والمقيمين من مساعدة هؤلاء بأي شكل من الأشكال| إلا السجن والغرامة
المحتويات
تحذير النيابة العامة
عقوبات المخالفين
حظر تلك الأشكال في مساعدتهم

تحذير النيابة العامة

وفي تغريدة جديدة عبر تويتر، قالت النيابة العامة السُّعُودية، بأنه يُحظر تمامًا تمكين المتسلل من التسلل إلى المملكة بأي شكل من الأشكال أو ممارسة العمل في أرجائها، وهو الأمر الذي حذرت منه الداخلية أيضًا خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن هذا الأمر يُعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمقتضية للمُساءلة الجزائية المشددة، ونشرت العقوبات التي سيتم توقيعها على المخالفين.

“تصريح دخول العاصمة المقدسة” حقيقة منع دخول المقيمين مكة المكرمة

الداخلية تضبط مقيم سوري عُثر على أمر صادم داخل مركبته| وتحذر المواطنين والمقيمين

عقوبات المخالفين

أما بالنسبة لعقوبات المخالفين فتم تشديدها لتتنوع ما بين السجن والغرامة:

  1. السجن مدة تصل إلى 15 عامًا للمتسترين عليهم.
  2. الغرامة المالية تصل إلى 1 مليون ريال.
  3. مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
  4. إضافة إلى التشهير به.
الداخلية تُصدر تنبيه هام للمواطنين والمقيمين| وتُعلن عن ضبط 10850 مقيم خالف تلك الأنظمة
النيابة العامة تُحذر المواطنين والمقيمين من مساعدة هؤلاء بأي شكل من الأشكال| إلا السجن والغرامة

حظر تلك الأشكال في مساعدتهم

  • كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة.
  • كل من يعمل على نقلهم داخل المملكة.
  • كل من يوفر لهم المأوى.
  • كل من يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

الداخلية تُعلن ضبط 13615 مقيم مخالف لتلك الأنظمة| وتُحذر المواطنين بعقوبة التستر

كما شددت النيابة العامة والجهات الأمنية أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة، في حين طالبت مديرية الأمن العام الجميع، بضرورة الإبلاغ عن المخالفين والمتسترين عليهم.

Avatar of محمد أحمد
محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.