النيابة العامة تُحذر المواطنين والمقيمين من مساعدة هؤلاء بأي شكل من الأشكال| إلا السجن والغرامة

تنبيهات هامة من النيابة العامة السُّعُودية للمواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة، تصدرها باستمرار عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغرى تويتر، من أجل تطبيق القوانين واللوائح العامة، والتشديد على معاقبة المخالفين، وكان أخر تلك التنبيهات التحذير من مساعدة المتسولين وضرورة وسرعة الإبلاغ عنهم، بالإضافة إلى التحذير من مساعدة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

تحذير النيابة العامة

وفي تغريدة جديدة عبر تويتر، قالت النيابة العامة السُّعُودية، بأنه يُحظر تمامًا تمكين المتسلل من التسلل إلى المملكة بأي شكل من الأشكال أو ممارسة العمل في أرجائها، وهو الأمر الذي حذرت منه الداخلية أيضًا خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن هذا الأمر يُعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمقتضية للمُساءلة الجزائية المشددة، ونشرت العقوبات التي سيتم توقيعها على المخالفين.

يُحظر تمكين المتسلل من التسلل إلى المملكة بأي شكٍل من الأشكال أو ممارسة العمل في أرجائها، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمقتضية للمُساءلة الجزائية المشددة.#النيابة_العامة pic.twitter.com/jtJV8jVoP2 — النيابة العامة (@bip_ksa) May 10, 2022

عقوبات المخالفين

أما بالنسبة لعقوبات المخالفين فتم تشديدها لتتنوع ما بين السجن والغرامة:

السجن مدة تصل إلى 15 عامًا للمتسترين عليهم. الغرامة المالية تصل إلى 1 مليون ريال. مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء. إضافة إلى التشهير به.

حظر تلك الأشكال في مساعدتهم

كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة.

كل من يعمل على نقلهم داخل المملكة.

كل من يوفر لهم المأوى.

كل من يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

كما شددت النيابة العامة والجهات الأمنية أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة، في حين طالبت مديرية الأمن العام الجميع، بضرورة الإبلاغ عن المخالفين والمتسترين عليهم.