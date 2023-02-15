النيابة العامة تكشف عقوبة المتهمين في قضية دهس القطيف وتوجه تحذير هام للجميع

كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر في قضية دهش شخص في منطقة القطيف، فإنه قد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنين بتشكيل إجرامي منظم، والشروع في السلب والقتل بصدم أحد الأشخاص عمداً بمركبة عائدة لهما، وذلك من أجل الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.

النيابة العامة وقضية دهس شخص في القطيف

وأشار المصدر بأنه تم إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، كما تم تقديم الأدلة على اتهامهما، وصدر الحكم القضائي الابتدائي بإدانة المتهمين في نسب إليهم، وتم الحكم عليهما بالحسن لمدة بلغت 15 عاماً لكل منهما مع مصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة.

وأضاف مصدر النيابة العامة أن الادعاء العام قد قدمت لائحة اعتراضية على الحكم، حيث أنها طالبت بتشديد العقوبة على المتهمين نظير شناعة الواقعة، وأن ما قام بهما يُعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض، والمساس بسكينة وطمأنينة المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية وترويعهم.

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وحذرت النيابة على أنها ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية سواء للأفراد أو المجتمع، وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقرار أراضيه، وأنها سوف تقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل تلك الوقائع والسلوكيات الضارة للمحكمة المختصة، والمطالبة بأشد العقوبات حتى يكون عبره لكل من تسول له نفسه.