النيابة العامة تعلن عقوبات الحصول على الضمان الإجتماعي بغير وجه حق

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عقوبات الحصول على الضمان الإجتماعي بغير وجه حق، كما أوضحت في بيانها أن نظام الضمان الاجتماعي يستهدف إرساء التدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وتقديم الدعم المناسب، وتتخذ النيابة العامة السعودية تلك القرارات الهامة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تجنب وصول الدعم إلى من لا يستحق.

عقوبات الضمان الإجتماعي

نشرت النيابة العامة السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، عقوبات الحصول على الضمان الإجتماعي بغير وجه حق، كما طالبت المواطنين المستفيدين من الدعم، بضرورة الالتزام بجميع الشروط التي حددتها الوزارة، وذلك لتجنب توقف الدعم، أوالتعرض للعقوبات التي أعلنت عنها، والتي جاءت على النحو التالي:

غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

استرداد كافة المبالغ المالية التي تم صرفها دون وجه حق.

السجن مدة تصل إلى سنة.

يستهدف نظام الضمان الاجتماعي إرساء التدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وتقديم الدعم المناسب. pic.twitter.com/JLV7VrFXpk — النيابة العامة (@bip_ksa) April 13, 2023

شروط استحقاق الدعم

طالبت النيابة العامة السعودية بضرورة الالتزام بشروط استحقاق الدعم، والتي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على النحو التالي: