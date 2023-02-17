النيابة العامة تعلن: السجن 5 سنوات لمزور التوقيع الإلكتروني في السعودية

أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية العقوبات التي يتم فرضها والتي قررها النظام في حق كل من يزور أي سجل أو توقيع إلكتروني، أو من يقوم بتزوير شهادة تصديق رقمي أيضا، أو جميع من يستخدم الوثائق المزورة مع علم مسبق بأنها غير حقيقية، وتزامنا مع التطور التكنولوجي واستخدام الأجهزة الالكترونية شهدت ظاهرة تزوير التواقيع الإلكترونية تزايدا ملحوظا، لذلك كان لا بد من فرض عقوبات على مرتكبي هذه المخالفة، وتحرص النيابة العامة على التذكير بالقوانين والعقوبات من حين لآخر، وسنتعرف على تفاصيل الموضوع من خلال الأسطر القادمة.

توضيح النيابة عن العقوبة

كشفت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن أن العقوبة تشمل السحن، وهي تصل إلى مدة خمسة سنوات مانلة وغرامة تقدر بخمس ملايين ريال، كما يتم مصادرة الأجهزة ومختلف البرامج والمنظومات التي تم استعمالها في عملية التزوير، وأيضا نشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب صفة الحكم بصفة نهائية.

الحماية الجزائية

لفتت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية إلى أن الحماية الجزائية المقررة تجاه مختلف التعاملات الإلكترونية تعمل على تعزيز أوجه موثوقية التعاملات وسلامة استعمالاتها، وأي ممارسات تزويرية في هذا الصدد تعتبر جريمة بحق وفعل يوجب التوقيف من طرف الجهات المعنية.

التزوير الإلكتروني

إن التزوير الإلكتروني له خطر على الاقتصاد القومي بالمملكة العربية السعودية، والفقه الإسلامي يتضمن قواعد عامة ييتم من خلالها صياغة قواعد قانونية حاكمة للتعاملات الإلكترونية التي أصبح يتم الاعتماد عليها في وقتنا الحالي، والوثيقة الإلكترونية يمكن اعتبارها محرر له قوة إثبات قانونية.

نختم المقال الذي قدمنا لكم فيه موضوع عقوبة التزوير الإلكتروني الذي أعلنت عنه النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، وهي من المخالفات الشائعة التي يرتكبها العديد من الأشخاص، وهذا يوجب دفع غرامة مع السجن أيضا.