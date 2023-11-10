أخبار السعودية

النيابة العامة تحيل وافدًا للقضاء بتهمة تزوير شهادة الهندسة

أسامة محمد

أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، تحقيقاتها في التهم الموجة لوافد قام بانتهاك نظام الجرائم المتعلقة بالتزوير، حيث تبين أن المتهم قام بتزوير محرر عرفي يتضمن شهادة دبلوم في التكنولوجيا الميكانيكية من معهد حكومي عسكري في بلده، بهدف التقدم للجهة المختصة للحصول على عضوية تمكنه من ممارسة المهنة.

تم احتجاز المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتم صدور حكم بإدانته بالتهم المنسوبة إليه، وتمت معاقبته بالسجن لمدة سنة وتغريمه، وبعد انتهاء فترة الحكم، سيتم طرده من المملكة.

وتؤكد النيابة العامة على أهمية المحررات الرسمية وتمنع أي تلاعب أو تزوير يتعلق بها، وتشدد على أن هذه الأعمال تستدعي المساءلة القانونية.


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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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