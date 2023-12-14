النيابة العامة: السجن عام وغرامة 100 ألف لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية

كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن فرض غرامة 100 ألف ريال سعودي والسجن لمدة عام على مواطن قام بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة.

النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية–المصدر: جوجل

وأكدت النيابة العامة السعودية، أنها أنهت كافة التحقيقات الخاصة بالمتهم، وقررت تطبيق الغرامة والحبس اليوم الخميس.

وأوضحت النيابة، بأن المتهم قام بنشر شائعات مضللة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تضليل المواطنين وإثارة البلبلة بمعلومات غير صحيحة وذلك في مجال المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهة الرسمية.

وأشارت النيابة، إلى أنه تم إيقافه والعمل على إحالته إلى الجهة المختصة لإدانته بما نُسب إليه، وعلى الفور تم الحكم عليه بعام وتغريمه 100 ألف ريال سعودي.