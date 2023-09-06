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«النيابة العامة»: إدانة 11 باكستانيا استهدفوا ضحاياهم عن طريق إيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية

محمد عصام

أعلنت النيابة العامة اليوم الأربعاء 21 من صفر 1445ه‍ـ، أنه تم القبض على تنظيم إجرامي مكون من 11 وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي، وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة وتقديم الأدلة على اتهامهم.

- صورة 3 - «النيابة العامة»: إدانة 11 باكستانيا استهدفوا ضحاياهم عن طريق إيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية

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رسالة نصية لجذب الضحية:-

صرحت النيابة العامة إثر إجراءات التحقيقات أن المتهمين قاموا بامتهان الاحتيال المالي من خلال “إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية”، ومن ثم يتم استخدام هذه البيانات للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على كافة أموالهم الموجودة.

- صورة 1 - «النيابة العامة»: إدانة 11 باكستانيا استهدفوا ضحاياهم عن طريق إيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية
رسائل «نصب» لسرقة الحسابات البنكية | جريدة الطريق

الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات:-

قالت النيابة العامة في تصريح صحفي أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة، وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم قرار بالسجن لمدة 7 سنوات لكل واحد منهم وترحيلهم من المملكة بعد انتهاء مدة الحكم.

- صورة 2 - «النيابة العامة»: إدانة 11 باكستانيا استهدفوا ضحاياهم عن طريق إيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية
صدور حكم المحكمة بالسجن لمدة 7 سنوات على كل فرد من المتهمين | العربية

النيابة العامة تحمي أموال الجناية:-

كما صرحت النيابة العامة أنها تعمل بكل جهد وجدية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية.

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محمد عصام

حاصل على بكالوريوس علوم، جامعة أسيوط، أعمل كمهندس جودة بشركة تعدين(Full Time).
أحب الكتابة وخاصة الأخبار العاجلة، وأهوى لعب الشطرنج، أسعى دائما في مقالتي إلى إظهار مجلة نجوم مصرية في أبهى صورها.
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