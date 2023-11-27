النيابة السعودية تُعلن إيقاف تنظيم إجرامي استولوا على 16 مليون ريال.. وتُحذر الجميع من تلك الحيلة

أعلنت منذ قليل النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن إيقاف تنظيم إجرامي خطير مكون من 13 متهماً، حيث قام التنظيم بالاستيلاء على 16 مليون ريال سعودي، وذلك من خلال روابط إلكترونية احتيالية، وغسل الأموال عبر الشبكة العنكبوتية مخالفة بذلك نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

لوجو النيابة العامة - مصدر الصورة: عاجل

أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من ثلاثة عشر متهماً، بتهمة الاحتيال المالي على عدد من الأشخاص الضحايا، وذلك من خلال روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها لهؤلاء الضحايا، والدخول بطريقة غير مشروعة إلى الحسابات الحكومية من خلال تلك الروابط والحصول على وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية مع تحويله لحسابات أخرى أو القيام بسحبها.

ويقوم هؤلاء المحتالين بإيداعها في كيان تجاري أو تحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، من أجل إخفاء مصدر تلك الأموال، وأظهرت التحقيقات أن التنظيم الإجرامي قام بالاحتيال المالي بمبالغ مالية كبيرة بلغت 16 مليون ريال سعودي تقريباً، وذلك بالإضافة إلى ضبط كثر من 600 ألف ريال سعودي نقداً بالإضافة غلى مبالغ مالية بعملات مختلفة وتم الحجز على تلك المبالغ.

وعلى الفور أصدرت النيابة العامة السعودية أمراً بإيقافهم، وتم إحالة الجميع إلى المحكمة المختصة، وذلك من أجل المطالبة بأشد العقوبات المقررة وفق النظام السعودي، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه.

حذرت النيابة العام جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع الغير رسمية، مع ضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أشخاص مجهولين، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فور التعرض للاحتيال المالي.