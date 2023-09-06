النيابة السعودية تُطيح بتنظيم إجرامي مكون من 11 شخصاً وتكشف التفاصيل

أنهت منذ قليل النيابة السعودية إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من إحدى عشرة شخصاً وافداً يحملون الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي، حيث كشفت التحقيقات التي قامت بها نيابة الاحتيال المالي قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للعديد من الضحايا.

مدخل النيابة العامة وعليها الشعار - مصدر الصورة: يوتيوب

وأضافت النيابة أن إجراءات التحقيق كشفت تواصل المتهمين مع الضحايا وايهامهم بتحديث بيناتهم البنكية، ثم الحصول على بيناتهم الشخصية، واستخدامها من أجل الوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم وإفراغ حساباتهم.

وأكدت النيابة السعودية على أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتم تقديم الأدلة التي تدل على اتهامهم، حيث صدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة وهى “7 ” سنوات لكل واحد منهم.

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كما قررت المحكمة إبعاد جميع هؤلاء المجرمين عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم، وانتهاء فترة السجن خلال الفترة القادمة، وحذرت الجميع من تلك الأفعال الإجرامية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وأنها سوف تتعامل بحسم وقوة مع جميع المخالفين.