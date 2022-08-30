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النيابة السعودية: السجن 3 سنوات لرجل تحرش بطفل.. اعرف التفاصيل

محمد عبد الحميد

حكمت محكمة الاستئناف السعودية، على رجل بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التحرش بطفل، وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن الرجل متهم بأخذ الطفل إلى منطقة خالية وتحرش به جنسياً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

رجل تحرش بطفل

وقامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وقبضت على المتهم بتحرش الطفل، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل المتهم إلى المحكمة المختصة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء، إن المحكمة الابتدائية حكمت على المتهم بالسجن لمدة عام، وعطفاً على ذلك قامت نيابة الاستئناف باستئناف الحكم الابتدائي، لتضاعف محكمة الاستئناف العقوبة بالسجن على المتهم ثلاث سنوات.

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وأكد المصدر أن النيابة العامة حريصة على ضمان حماية الأطفال من الجرائم. وقال المصدر إن “النيابة العامة لن تتردد في المطالبة بعقوبات أشد لمن يحاول استغلال الأطفال أو الإساءة إليهم أو ارتكاب جنايات بحقهم”.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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