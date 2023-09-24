النور على وجهها.. سائحة بريطانية بالرياض تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقة فاجأت بها المواطنين

في لمسة إنسانية تعكس الوحدة والتآزر بين الشعوب، نشرت مواطنة سعودية فيديو احتفال سائحة من أصل بريطاني ضمن الأصداء الاحتفالية التي ملأت رونق الذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني السعودي.

مواطنة بريطانيا في السعودية - مصدر الصورة: صحيفة صدى.

ظهرت السائحة في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي تغني وتردد كلمات النشيد الوطني السعودي بكل فخر واعتزاز من داخل سيارتها.

تأتي هذه اللحظة الفريدة في ظل الاحتفالات التي اجتاحت ربوع المملكة العربية السعودية لتعيد إحياء تلك الذكرى المجيدة، التي تمثل توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وقد تفاعل الألاف من السعوديين مع المقطع، حيث قال أحدهم في تعليقه “السعودية بلد الأمن والأمان وكل أجنبي مرحب به عندما” وقال أخر “ما شاء الله عليها الله يحفظها ويسعدها” وقال أخر “كل من جاء السعودية أحبها”.