“النقل” تستعد لموسم الحج بمسح شبكة الطرق و3700 جسر بمسافة 73 ألف كم

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، المهندس صالح الجاسر، عن إطلاق حملة “طرق متميزة آمنة” للعام الثالث على التوالي، تهدف هذه الحملة إلى تعزيز السلامة على الطرق وتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة، كما تشمل الحملة مجموعة من الإجراءات والفعاليات التوعوية والتثقيفية، التي تستهدف جميع فئات المجتمع، وتعكس هذه الحملة التزام الحكومة بتحسين السلامة العامة على الطرق والحد من حوادث السير.

الحملة تهدف لمسح شبكة الطرق

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الطرق وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلامة المرورية، وتشكل دعامة أساسية للعمل على تطوير البنية التحتية للطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، ويشتمل برنامج الحملة على تنظيم حملات توعية وإعلامية، وتوزيع المطويات والملصقات التثقيفية، وتنفيذ ورش عمل وندوات توعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة لتحسين البنية التحتية وتطوير إجراءات السلامة المرورية، وأشار إلى أن الحملة ستشمل أعمال المسح والتقييم لشبكة الطرق بين المدن في المملكة، بهدف تحسين مستوى السلامة والصيانة، وسيتم تنفيذ عمليات صيانة وتحسين للطرق وإصلاح العيوب والتشوهات التي قد تؤثر على سلامة المركبات والمسافرين.

توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

بالإضافة إلى ذلك ستركز الحملة على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، وكذلك للمسافرين والزوار ومستخدمي الطرق، وستتم مراجعة وتحسين البنية التحتية للطرق والمنافذ البرية، وتوفير الخدمات اللازمة مثل المرافق والمراكز الخدمية ونقاط الوقود ومحطات الإسعاف، تأتي هذه الخطوات تزامنًا مع الاستعدادات التي تقوم بها المملكة لإستقبال موسم الحج لهذا العام 1444 هـ، حيث يهدف التركيز على تحسين شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة إلى توفير رحلة مريحة وآمنة للحجاج والمسافرين، وتسهيل وصولهم إلى أماكنهم المقصودة بكل يسر وسهولة.

تعزيز جودة الطرق ومعدلات والسلامة

تهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى تعزيز جودة الطرق ورفع معدلات السلامة في المملكة، وترسيخ ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، حيث تعمل الإستراتيجية على تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ عدة إجراءات، مثل:

تنفيذ برامج لتطوير وتحسين البنية التحتية للطرق وتكنولوجيا البناء، واستخدام مواد ذات جودة عالية في الإنشاء والصيانة.

تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتشغيل الطرق، وتوفير الإشارات والعلامات المرورية المناسبة، وتوعية السائقين بقواعد المرور وضرورة الالتزام بها.

الصيانة الدورية والتحديثات للطرق، والتدقيق المستمر في حالة الطرق وإصلاح أي عيوب أو تشوهات قد تؤثر على سلامة المستخدمين.

توسيع وتطوير الشبكة الطرقية وربط المناطق المختلفة بشبكة طرق متطورة ومتكاملة، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتحسين خدمات النقل واللوجستية في المملكة.

الحملة بها 550 عضوًا مقسمين على 62 فريقًا

تهدف الحملة إلى مسح شبكة الطرق ما بين المدن في المملكة، والتي تمتد لأكثر من 73 ألف كيلومتر وتضم أكثر من 3700 جسر، ستستمر الحملة لمدة 5 أيام متواصلة، وتشارك فيها أكثر من 550 عضوًا موزعين على 62 فريقًا في مختلف مناطق المملكة، وتشمل المشاركة في الحملة عددًا من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات ومنسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، يعكس هذا الجهد المشترك بين المؤسسات المختلفة التزام المملكة بتعزيز سلامة وصيانة الطرق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن.

مسح كامل الشبكة الوطنية خلال أسبوع

تعتبر هذه الحملة فريدة من نوعها حيث سيتم مسح كامل الشبكة الوطنية في أسبوع واحد فقط، بمشاركة جميع طاقات المنظومة لتوفير مصدر موثوق وقاعدة بيانات شاملة، وسيتم تحديد مواطن التحسين باستخدام تقنيات حديثة مثل استخدام الدرون لفحص الطرق وتقنيات أخرى متقدمة لضمان جودة ودقة عمليات المسح، بالإضافة إلى المعدات المتطورة التي تم تدشينها في النسخة السابقة من الحملة والتي تشمل المركبات المتخصصة في عمليات المسح والتقييم.

تمتلك الهيئة العامة للطرق أسطولًا ضخمًا من هذه المعدات، يضم 18 معدة، تستخدم لفحص حالة الطرق وتقييم جودتها واحتياجاتها، بما في ذلك مركبات قياس معامل الوعورة العالمية ومركبات التقييم الإنشائي لطبقات الرصف باستخدام الوزن الساقط وأجهزة قياس سماكة طبقات الرصف باستخدام تقنية الـGPR، وغيرها من المعدات المتطورة لعمليات المسح والتقييم، تم أيضًا تدشين نظام رقابة خلال هذه الحملة، والذي يساعد جميع المشاركين في عمليات المسح على رصد الملاحظات وتتبعها، مما يساهم في تسريع عملية معالجة هذه الملاحظات، وتدعو الهيئة العامة للطرق جميع المواطنين والمقيمين للمشاركة والمساهمة في الحملة ورصد الملاحظات من خلال التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالهيئة العامة للطرق على الرقم 938.