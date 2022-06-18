النقل المدرسي مجانا بالسعودية من هي الفئات المعفاة من دفع رسوم خدمة النقل المدرسي ١٤٤٣

قامت شركة رافد التابعة لوزارة التعليم بالسعودية عن الإعلان عن بدء التسجيل بنظام نور التعليمية، لخدمات النقل المدرسي للعام الدراسي القادم ٢٠٢٢/٢٠٢٣، كما أوضحت شركة رافد عن بعض الفئات التي ستستثنى من دفع رسوم النقل المدرسي، وبالتالي سنوضح لكم من خلال مقالنا هذا من هي الفئات المعفاة من دفع رسوم النقل المدرسي، وطريقة التسجيل بنظام نور.

من هي الفئات المعفاة من رسوم نقل المدرسي

أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

وأيضا الطلاب سواءا إناث أو ذكور أصحاب الإعاقة أو من ذوي الهمم.

وأخيرا الطالب أو الطالبة بمدارس الدمج بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي

يمكن لجميع طالبات وطلاب المملكة السعودية التسجيل في خدمة النقل المدرسي، وذلك عبر نظام نور الإلكتروني وهذه الخطوات كالاتي:

أولا يجب زيارة الصفحة الرسمية الخاصة “بنظام نور التعليمي”.

وبعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول، ثم التوجه مباشرة إلى “قائمة خدمات” ثم عليك إختيار “خدمة النقل المدرسي”.

وبالتالي يجب اختيار “طلب النقل” ثم تدوين كافة البيانات المطلوبة منك، وبعد ذلك كتابة رمز التحقق.

وأخيرا الضغط على مكان ” سداد المصاريف”.

وفي حالة كان الطالب أو الطالبة من المعفاة من دفع المصاريف، يجب إختيار أيقونة “الطالب المعفي”.

كيفية التواصل مع خدمات النقل لشركة رافد بالسعودية