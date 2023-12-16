أخبار السعودية

النقل السعودي تُعلن إيقاف أي طلبات لإصدار التراخيص للأجرة العامة بهذه المناطق

دنيا يـٓـس

أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر قرارًا بإيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في عدة مناطق.

إيقاف طلبات إصدار التراخيص للأجرة العامة
إيقاف طلبات إصدار التراخيص للأجرة العامة
شعار وزارة النقل السعودية _ أخبار 24

أعلنت الجريدة الرسمية أم القرى عن إصدار وزير النقل والخدمات اللوجيستية لقرار إيقاف استقبال أي طلبات لإصدار التراخيص للأجرة العامة، وذلك بناءًا على صلاحياته للنظام الحالي ومراجعته للقوانين والتشريعات المتعلقة بالنقل العام.

من الجدير بالذكر أن القرار ينص على إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في المدن التالية:

  1. الرياض.
  2. المدينة المنورة.
  3. جدة.
  4. حاضرة الدمام

ذلك باستثناء الطلبات المرتبطة بالهيئة والطلبات التي تثبت شراء السيارات قبل تاريخ نشر القرار على أن يتم استكمال إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار، بالإضافة إلى ذلك يشير القرار إلى تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن المعنية حيث يتوقف العدد المطلوب من السيارات لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد، فعلى ذلك يتم العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومن المسؤولية على رئيس الهيئة العامة للنقل تنفيذ مضمون القرار بشكل كامل.


قد يهمك:

عن الكاتب:
دنيا يـٓـس

محررة ومدونة للمواقع الإلكترونية ومنها نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة الإسكندرية، مهتمة بالكتابة في مجالات مختلفة.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.