النقل السعودي تُعلن إيقاف أي طلبات لإصدار التراخيص للأجرة العامة بهذه المناطق

أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر قرارًا بإيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في عدة مناطق.

أعلنت الجريدة الرسمية أم القرى عن إصدار وزير النقل والخدمات اللوجيستية لقرار إيقاف استقبال أي طلبات لإصدار التراخيص للأجرة العامة، وذلك بناءًا على صلاحياته للنظام الحالي ومراجعته للقوانين والتشريعات المتعلقة بالنقل العام.

من الجدير بالذكر أن القرار ينص على إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في المدن التالية:

الرياض. المدينة المنورة. جدة. حاضرة الدمام

ذلك باستثناء الطلبات المرتبطة بالهيئة والطلبات التي تثبت شراء السيارات قبل تاريخ نشر القرار على أن يتم استكمال إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار، بالإضافة إلى ذلك يشير القرار إلى تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن المعنية حيث يتوقف العدد المطلوب من السيارات لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد، فعلى ذلك يتم العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومن المسؤولية على رئيس الهيئة العامة للنقل تنفيذ مضمون القرار بشكل كامل.