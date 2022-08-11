أخبار السعودية

النائب العام يأمر بالقبض على شخص “عامل مصري” ظهر في فيديو يعتدي على طفل

أحمد مراد

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أمراً بسرعة القبض على شخص ظهر في فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على طفل في محافظة “وادي الدواسر” التابعة لمنطقة الرياض، وذلك بحسب مصدر مسؤول في النيابة العامة.

وأصدر النائب العام الأمر بالقبض على الشخص المذكور، استناداً على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وأشار المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن الأنظمة الجزائية تضمنت نصوص، ومواد تنطوي على حماية لصالح الطفل، وحماية حقوقه، وأن النيابة المختصة بهذه الواقعة، وجهت بإعادة تأهيل الطفل الذي تم الاعتداء عليه من الجاني نفسيا، وذلك بعد الأذى الذى تعرض له، طبقا للمواد (١٦، ١٧) من نظام حماية الطفل.

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النائب العام يأمر بالقبض على شخص "عامل مصري" ظهر في فيديو يعتدي على طفل

وأكد المصدر المسؤول، أنه وبناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، فإن النيابة العامة سوف تتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بتطبيق أشد العقوبات النظامية أمام المحاكم المختصة.

صفحة تم القبض تقول أنه “عامل مصري”

وعلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال حساب باسم “تم القبض”، أنه تم القبض على مصري مجرد من الإنسانية اعتدى بطريقة وحشية، على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالب الحساب بإيقاع أقصى العقوبات، وترحيله، وعدم دخوله المملكة نهائيا.

وتفاعل رواد موقع تويتر مع الفيديو المتداول، وأبدوا استياءهم من الحادث المشين.

أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.


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