بيان هام من النائب العام السعودي بشأن نظام المعاملات المدنية

رفع منذ قليل الشيخ “سعود بن عبد الله المعجب” النائب العام وعضو هيئة كبار العلماء، خالص الشكر والتقدير لسمو خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، وصاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان” ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة صدور نظام المعاملات المدنية.

نظام المعاملات المدنية يوفر الاستقرار

أكد النائب العام السعودي أن نظام المعاملات المدنية سوف يكون شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، كما أنه سوف يوفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين السعوديين، والمقيمين على أراضي المملكة.

وأشار أن القرار جاء مستنداً إلى الشريعة الإسلامية، وأنه مواكباً التطورات الحديثة المعاصرة وذلك بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها، كما بين أن وجود تلك الأنظمة المرجعية سوف يحد من حالات التنازع بين الأفراد، كما أنه يسرع في الفصل في المنازعات والخصومات، كما أنه سيسهم في إمكانية التنبوء بالأحكام مع رفع مستوى النزاهة والكفاءة في أداء الأجهزة العدلية بالمملكة.

نوه النائب العام السعودي بأن النظام يُعد انعكاساً رائعا للجهود التي يقودها رئيس مجلس الوزراء الأمير “محمد بن سلمان” وفق خطط المملكة والتي تظهر قدرته الفائقة في إيجاد مرجعية للعمل العدلي.

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وفي الختام سأل النائب العام السعودي المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ على وطننا الغالي آمنه واستقراره وإزدهاره.